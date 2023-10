ITF incasseert bijna 120 miljoen dollar aan achterstallig loon

Inspecteurs van de International Transport Workers’ Federation (ITF) hebben de afgelopen drie jaar voor een bedrag van 118,529,663 Amerikaanse dollar aan achterstallige loon geïncasseerd. Dat was het gevolg van controles van de ITF-inspecteurs aan boord van schepen over de hele wereld.

De inspecteurs geven de bemanning voorlichting over hun rechten, kijken of de voorwaarden van het arbeidscontract juist worden nageleer en of de reder zich houdt aan de nationale en internationale wetgeving. De ITF heeft inspecteurs in 111 havens in 56 landen. Die constateerden in 2020, 2021 en 2022 opgeteld 2199 gevallen waarbij de rechten van de zeevarenden werden overtreden, meestal door het niet betalen van het verschuldigde loon.

Telefoontje

In sommige gevallen gaat het om een rederij die af en toe een dag later betaald, zegt David Heindel van de ITF. ‘Maar in andere gevallen moeten bemanningsleden maanden op hun salaris wachten. Zij kunnen een beroep doen onze vertegenwoordigers in de havens, waar dan ook’. In 2002 voerden ITF-inspecteurs 8667 inspecties uit over de hele wereld. In 1878 gevallen ging het om een actie naar aanleiding van een telefoontje, een email of een andere melding aan de vakbond.

Pandemie

De ITF zegt dat de inspecteurs de afgelopen jaren veel last hebben gehad van de coronapandemie. Door de strenge besmettingsvoorschriften mochten ze veel gevallen niet aan boord komen. Nu de pandemie over kunnen de inspecties weer voluit worden uitgevoerd. is zijn de inspecties weer op volle kracht van start gegaan. Een van de speerpunten is de controle van schepen die onder een goedkope vlag varen.

