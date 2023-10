Ecodelta baggert de Eems

Invaller

De Ecodelta lag de zondag in de haven, maar doordeweeks is het baggerschip druk bezig met baggerwerkzaamheden op de Eems. Het baggercontract voor het uitbaggeren van de Eems, vanaf de Eemshaven naar zee, was de afgelopen jaren de verantwoordelijkheid voor het baggerbedrijf Gebr. van der Lee. Echter sinds september is dit contract in handen van Van den Herik Sliedrecht. De komende twee jaar zullen de onderhoudswerkzaamheden van de vaargeul dan ook worden uitgevoerd door Van den Herik hun hopper Charlock.