Schipper Wilhelmina niet vervolgd na dodelijk ongeval

In mei vorig jaar kwam een 79-jarige man om het leven nadat de giek van het historische schip Wilhelmina was losgekomen. Ook raakte een 60-jarige vrouw daardoor zwaargewond. De giek kwam los omdat de twee uiteindes van de kraanlijn, de lijn waarmee uiteindelijk de giek wordt hoog gehouden, te los zaten.

De vrouw wordt gedagvaard voor het niet opmerken van de loszittende uiteindes. De schipper is ’te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid op het schip’ en vanwege de loszittende delen ‘heeft de schipper volgens het OM niet volgens goed zeemanschap gehandeld, waardoor levensgevaar is ontstaan. Dat is een overtreding van het Binnenvaartpolitiereglement.’

De schipper en twee andere betrokkenen hoeven niet te worden vervolgd voor een misdrijf. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de kraanlijn een paar weken voor het ongeluk is vervangen. Aan de lijn zijn nieuwe bindsels aangebracht, maar dat is gedaan op een traditionele manier. ‘In combinatie met zeer moderne materialen werkt dat niet goed. De manier waarop ze zijn gezet door de eigenaar van het schip en zijn maat is echter ook niet dusdanig verkeerd dat er in de ogen van de officier van justitie sprake is van dood door schuld. Ook levert het op deze manier vastzetten van de bindsels geen overtreding op van het Binnenvaartpolitiereglement.’

Charterschip Risico

Eind augustus vorig jaar kwam tijdens een schoolreisje op de Waddenzee een 12-jarig meisje om, eveneens door een giek die op haar was gevallen. Deze 49-jarige schipper wordt wel vervolgd, liet het OM weten. Tijdens een manoeuvre van het schip Risico brak de giek af, die al lange tijd niet was onderhouden en vervangen.

OVV

Naar aanleiding van de twee dodelijk ongevallen concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deze week dat het toezicht op de veiligheid aan boord van schepen van de historische bruine vloot nog altijd onvoldoende is.

Het OVV-onderzoek staat los van de uitspraak.

