Reviseren of hermotoriseren: de keuze voor een duurzamere scheepvaart

Tijdens het Scheepsmotoren Event 2023 in Albasserdam zette Ronald Kornet, managing director van Teus Vlot Diesel Marine, alle opties en beslisvariabelen op een rijtje.

Wettelijk kader

De Europese Unie heeft de Stage V-norm ingevoerd voor nieuwe scheepsmotoren. Deze norm stelt strenge eisen aan de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en fijnstof. Om deze norm te handhaven moeten motoren en nabehandelingssystemen gecertificeerd zijn.

De overgang naar Stage V is onvermijdelijk bij plaatsing van een nieuwe motor. Maar bestaande motoren mogen gewoon blijven draaien en kunnen ook worden gereviseerd, waarbij alle versleten onderdelen mogen worden vervangen. Een gereviseerde motor kan weer jaren mee.

Beslisvariabelen

Volgens Kornet is een aantal beslisvariabelen van invloed op de keuze tussen hermotoriseren en reviseren, bijvoorbeeld het vaar- en gebruiksprofiel. De levensduur van een motor is daarvan afhankelijk.

‘Stage V is daarnaast geen upgrade van CCR2’, aldus Kornet. ‘Een Stage V-motor is niet een verbeterde CC2-motor, er is een hele nabehandelingstechniek bijgekomen.’

CCR2-motoren presteren qua uitstoot beter dan voorgaande generaties. Maar Stage V-motoren zijn nog veel schoner en springen ook zuiniger om met brandstof.

Revisie relatief goedkoop

Vanzelfsprekend speelt de hoogte van de investering een grote rol. Een van de belangrijkste punten die Kornet aansnijdt is dat grote verschil in kosten tussen reviseren en hermotoriseren dat is ontstaan. ‘Vroeger was revisie ongeveer een derde van de prijs van vervanging door een nieuwe CCR2-motor. Nu is het reviseren van een motor al snel een vijfde van de prijs van een nieuwe Stage V-motor. Als scheepseigenaren hun motor willen vervangen, moeten ze dus een veel grotere investering doen dan voorheen.’

Prijsbeeld

Kornet zette in samenwerking met PON en Koedood de uiteenlopende kosten voor een motor van Scania, Caterpillar en Mitsubishi op een rij. ‘Als je bijvoorbeeld kijkt naar Scania DI16 van rond de 700 pk, dan is het verschil tussen een revisie van 50.000 euro en een hermotorisering met een nieuwe CCR2-motor van 150.00 euro een stuk kleiner dan zo’n zelfde motor met Stage V van circa 250.000 euro. Die prijs is een grove richtprijs voor de motor met nabehandeling, keerkoppeling, koeler, arbeid inbouw, AdBlue tank en alle bijkomende delen.’

Revisie van een Caterpillar C32 van pakweg 1200 pk kost ruim 100.000 euro en een hermotorisering met een CCR2 motor en alle bijkomende kosten kost pakweg 300.000 euro. Voor een hermotorisering Stage V moet meer dan 600.000 euro worden neergeteld.

De nog zwaardere Mitsubishi S16R MPTAW van 1700 pk laat een iets andere verhouding zien. Revisie kost naar schatting een kleine twee ton, een hermotorisering met de CCR2-motor vergde een investering van zo’n 400.000 euro en de hermotorisering met de Stage V KEES-uitvoering en alle bijkomende kosten bedragen nu eveneens ca. 650.000 euro.

Subsidie

Op Prinsjesdag werd bekend dat ook in 2024 acht miljoen euro subsidie beschikbaar is voor de aanschaf van Stage V-motoren in de binnenvaart. Er is maximaal 400.000 euro per aanvraag te vergeven. Dat helpt aanzienlijk. Maar het aantal bedrijven dat hiervan kan profiteren is zeer beperkt. Ook al omdat de subsidie alleen wordt toegekend aan ondernemers die een draaiende motor vervangen. Wie zijn motor in de soep draait heeft pech en komt niet in aanmerking.

Een ander obstakel voor de plaatsing van een nieuwe motor is mogelijk de inbouwruimte. Bestaande schepen zijn niet ontworpen voor de komst van een volumineuze nabehandelingsinstallatie. Het kan zijn dat er dus domweg niet genoeg ruimte is voor een nieuwe motor.

Naast deze variabelen stelt Kornet dat bij zo’n grote investering gekeken moet worden naar de Cost of Ownership (TCO), ofwel de totale kosten over de complete levenscyclus, en daarbij is ook de waarde van het schip bepalend. De beste keuze is dus sterk afhankelijk van de specifieke situatie. ‘Op het moment dat je gaat vergroenen, staat dit je gebeuren. Wees geïnformeerd en voorbereid.’

