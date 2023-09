Strijdlustige Klaus-Michael Kühne wil tegenbod uitbrengen op HHLA

Hapag-Lloyd

De Duitse transportmagnaat Klaus-Michael Kühne, 86 jaar oud, overweegt een tegenbod te doen voor 49,9% van de aandelen in het overslagbedrijf HHLA in Hamburg. Hij wil hiermee voorkomen dat de Zwitserse rederij MSC toegang krijgt tot het Duitse terminalbedrijf. Dit werd bekendgemaakt door de grootaandeelhouder van Hapag-Lloyd (30%) in een interview met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine.