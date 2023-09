Zware Kees: vuilnisbelt

Column

Terwijl de oorlog in Oekraïne voortwoedt en er voortdurend berichten over munitietekorten de media bereiken – voor zowel Rusland als Oekraïne – meldt deze krant dat er in de Oostzee alleen al naar schatting 400.000 ton aan gedumpte bommen, kogels en mijnen, én nog eens 40.000 ton aan chemische wapens liggen. Die waren niet meer nodig na twee eerdere conflicten, de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Er zou immers tóch geen oorlog meer komen! Weg met die troep, veel te gevaarlijk, er zou zomaar wat mee kunnen gebeuren. Gooi maar in zee, lekker goedkoop ook!