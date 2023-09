Veerboot Ameland vaart rest van het jaar aangepaste dienstregeling

Wagenborg vaart op dit moment vijftien keer per dag van Holwerd naar Ameland en vice versa. De aangepaste dienstregeling was nodig omdat kruisende veerboten elkaar niet meer goed konden passeren. Door dichtslibben is de vaargeul te smal geworden, wat zou zorgen voor onveilige situaties. De schepen wachten daarom nu op elkaar in speciale passeervakken. Afhankelijk van de waterstand ligt een schip daar stil bij het passeren. Als er voldoende water in de vaargeul is, varen beide schepen door. De oversteek duurt door de aanpassing wel vijf kwartier, in plaats van een uur.

Onderzoek Marin

Onderzoek van kennisinstituut Marin wees onlangs uit dat de dienstregeling die Wagenborg Passagiersdiensten hanteert voor de veerdiensten van en naar Ameland, deugt. Er is nog wat ruimte om bij lagere waterstanden te varen als de veerboten onderweg op elkaar wachten. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die wilde weten of het terecht was dat Wagenborg het aantal afvaarten beperkte en steeds vertraging opliep.

Marin heeft alleen onderzocht hoe de twee gewone veerboten van de rederij in de vaargeul veilig kunnen manoeuvreren. De sneldienst is buiten beschouwing gelaten. Het onderzoeksinstituut waarschuwt dat er opnieuw onderzoek gedaan moet worden als de rederij andere boten zou gaan gebruiken. Een onderzoek naar het gebruik van de geul in combinatie met de sneldienst is aan te raden. Marin heeft niet onderzocht of een andere route vanaf Holwerd veiliger zou zijn. Daarvan was eerder wel sprake.