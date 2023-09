MAN Energy Solutions marktleider in grote zeevaart

MAN Energy Solutions heeft in de grote zeevaart een marktaandeel van rond 50% met de tweetakt langzaamlopers en viertakt mediumspeed-motoren. De tweetaktmotoren worden allemaal in licentie bij de grote werven in Azië gebouwd, de viertaktmotoren komen uit Augsburg in Zuid-Duitsland.

Nieuwe multi fuel-motor in productie genomen

‘In Augsburg produceren we bovendien één snelloper’, de door onze mediumspeed-afdeling ontwikkelde 175D, met een maximaal vermogen van 4400 kW (5982 pk) voor de V20’, vertelt de Nederlandse vicepresident Lex Nijsen van MAN Energy Solutions, die als hoofd van de Europese Marine-afdeling in Zuid-Duitsland woont. Hij is verantwoordelijk voor de verkoop van alle zware scheepsmotoren in Europa. ‘En daar zitten veel grote rederijen’, aldus Nijsen. ‘Voor de lowspeed-markt kun je denken aan containerrederijen als Maersk, MSC, CMA-CGM, de Griekse containerrederijen en ook aan grote tankvaartrederijen, zoals in de Benelux de jongens van CMB. Op mediumspeed-niveau zijn eveneens veel rederijen actief in Europa, en dan is er ook nog de groeiende offshore-sector.’

49/60 multi fuel-motor

De vorig jaar op de beurs SMM in Hamburg gepresenteerde 49/60 DF mediumspeed multi fuel-motor heeft in maart zijn type approval gekregen en kan in productie worden genomen. ‘De eerste opdrachten voor powerplants en scheepvaart zijn geboekt’, zegt Nijsen. ‘Het gaat om dieseluitvoeringen die in de toekomst kunnen worden omgebouwd naar dual fuel methanol. Probleem is, dat groene methanol nog vrijwel niet verkrijgbaar is. Methanol, ook grijze, is bovendien erg duur. Maar we zien dat grote rederijen als Maersk bezig zijn de groene methanolproductie op gang te helpen en te kopen. Ze kunnen lange contracten sluiten met verladers die bereid zijn extra te betalen voor CO2-neutraal vervoer.’

Ammoniak voor langzaamlopers

Ammoniak vindt MAN vooral geschikt als brandstof voor tweetaktmotoren. ‘Er draait nu een testmotor op ammoniak in Kopenhagen’, aldus Nijsen. ‘We bieden hem nog niet aan, maar verwachten wel eind dit jaar meer resultaten beschikbaar te hebben. Technisch is het niet moeilijk, maar je moet de emissies heel erg goed onder controle houden. Wanneer je met ammoniak (en ook met methanol) met een te rijk of te arm mengsel draait, worden de broeikasemissies extreem veel hoger dan bij dieselmotoren. Wanneer je dat niet onder controle hebt, heeft het geen zin zo’n motor te gebruiken.’

MAN verwacht dat in 2050 circa 27% van de grote schepen van de wereldhandelsvloot op ammoniak vaart.

Giftig

De tragere verbranding maakt ammoniak geschikter voor tweetaktmotoren dan voor sneller draaiende viertaktmotoren. ‘Daar komt bij dat viertaktmotoren veel worden gebruikt op schepen met veel mensen aan boord en dan zien we het niet gebeuren dat daar ammoniak wordt gebruikt, gezien de giftigheid. Dat is dan een risico. Voor viertaktmotoren ligt in de toekomst groene- of synthetische methanol en biobrandstof meer voor de hand.’

LNG en bio-LNG

Momenteel lijken LNG dual fuel-motoren de groenste optie voor de scheepvaart. ‘Met LNG dalen de CO2-emissies met 10%’, zegt Nijsen. ‘Wanneer je de diesel voor de pilotinjecties vervangt door biodiesel daalt de CO2-emissie nog eens een kleine 5%. Het is inmiddels ook mogelijk LNG te mixen met synthetische of groene LNG. We hebben dat getest en dat gaat prima. Dan daalt de CO2 voetafdruk nog verder. Voordeel is dat de infrastructuur en techniek voor LNG al volwassen zijn.’

Methaanslip

De methaanslip van de dual fuel mediumspeed LNG-motoren is de afgelopen vijf jaar sterk verminderd, stelt Nijsen. ‘De verbrandingsruimte is aangepast. De bovenste zuigerveer zit bijvoorbeeld hoger, zodat er minder plaats is voor methaan in die ruimte. Om de methaanslip van een viertaktmotor volledig weg te krijgen heb je een methaankatalysator nodig, die het laatste methaan verbrandt.’

Bij tweetaktmotoren met een hogedruksysteem is de slip wel nul. ‘Bij een lagedruksysteem heb je wel enige slip. Die vind je voornamelijk op LNG-tankers. Containerschepen werken allemaal met hogedruk. En je ziet nu ook de eerste bulkcarriers met een hogedruk dual fuel-motor.

Machinebouw in Augsburg

MAN produceert rond 65% van alle componenten zelf in Augsburg. ‘In onze gieterij kunnen we in een keer 150 ton staal gieten’, zegt Nijsen. Kleinere componenten en reserveonderdelen worden in de machinefabriek van MAN geproduceerd. ‘De krukassen laten we door gespecialiseerde bedrijven smeden.’

De MAN 18V48/60 is met een gewicht van 270 ton de zwaarste mediumspeed-motor die in Augsburg wordt gebouwd. De voor energiecentrales geschikte krachtbron is echter te groot om in zijn geheel vanuit Augsburg te vervoeren. ‘Zulke zware motoren vervoeren we in delen en assembleren we in onze werkplaats in Saint Nazaire, Frankrijk. Daar kan de motor in een schip worden gezet voor verder vervoer. Voor transport van de minder zware motoren hebben we in Augsburg een spooraansluiting. Vanaf Mannheim gaan ze dan per binnenvaartschip naar Rotterdam of Hamburg.’

Volkswagen

De vier jaar geleden aangekondigde verkoop van MAN Energy Solutions door het Volkswagen-concern is volledig van de baan. ‘Daar is geen sprake meer van’, zegt Nijsen. ‘Dat is volledig gedraaid. Ze zijn nu blij met ons. We blijven deel uitmaken van de Volkswagen Groep.’

