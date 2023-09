Als het werkt: containerkranen

Dan werkt het zo

Het grootste succes van de scheepvaart in de tweede helft van de twintigste eeuw was de opkomst van het containervervoer. Hoewel er veel over de containers zelf is gesproken, zit hier een ander aspect aan vast dat zeker net zo belangrijk is geweest en nog is. Containervervoer was nooit zo succesvol geweest als er geen containerkranen hadden bestaan.