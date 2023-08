Vallende container verplettert stuurhut duwboot, schipper net op tijd weg

Het scheelde erg weinig of de kapitein van de duwboot Venjo had de aanvaring met de brug op het Belgische Zeekanaal niet na kunnen vertellen. De duwboot was geladen met containers en wilde bij Kapelle-op-den-Bos de brug passeren. Hoewel het schip volgens ooggetuigen langzaam voer, raakt een container toch de onderkant van de brug, de container klapte vervolgens op de stuurhut. De schipper kon nog net op tijd wegspringen voordat de stuurhut werd verpletterd.

De container viel overboord. Het scheepvaartverkeer is daardoor gestremd. Het is de derde keer in korte tijd dat de Venjo tegen een brug op het Zeekanaal aanvaart. Eerder had het schip een aanvaring met de Europabrug in Vilvoorde en de Ringbrug in Tisselt (Willebroek).

‘Het incident gebeurde vannacht omstreeks 5 uur aan de Jan Bogaertsbrug in Kapelle-op-den-Bos, zegt commissaris Vogelaere van de politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise) in de Vlaamse media.

Volgens de eerste informatie zou de brug een tweetal centimeter verschoven zijn. De schade valt mee en het verkeer kan nog over de brug rijden. Het scheepvaartverkeer is wel volledig geblokkeerd.

Renaat Huysmans

Burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) dringt aan op een onderzoek. ‘Het is niet normaal dat het al om de derde aanvaring op korte tijd gaat in de regio. De schipper in kwestie voer heel traag met zijn containerschip onder de brug in Kapelle-op-den-Bos. Dat wil zeggen dat hij heel goed wist wat hij aan het doen was en mogelijk onnodige risico’s nam. We moeten ons afvragen of er misschien te veel druk gelegd wordt op schippers om overal op tijd te geraken. Daarom zou een onderzoek aangewezen zijn.’