Schip ramt Humbeekbrug over Zeekanaal, enorme ravage [VIDEO]

In het Vlaamse Humbeek is donderdag middag 29 juni een schip tegen de gesloten brug over het Zeekanaal gevaren met grote ravage tot gevolg. Er is geen scheepvaart mogelijk.

‘Een schip geladen met zand is met volle kracht tegen de brug gevaren’, bevestigt burgemeester Bart Laeremans aan Nieuwsblad.be. ‘Dit is een regelrechte ramp. De herstelling zal een hele poos duren. De brug zal zeker al wekenlang buiten dienst zal zijn.’

De herstellingswerken zullen volgens de eerste vaststellingen zelfs meer dan een jaar duren. Het brugdek is vier meter opgeschoven, kabels liggen bloot en een elektriciteitscabine is gesneuveld. Uit een eerste inspectie door de diensten van beheerder De Vlaamse Waterweg en de brandweer, blijkt dat de betonnen brugtorens geen schade hebben opgelopen.

Doordat de brug niet in beweging kan gebracht worden, is er momenteel in beide richtingen geen scheepvaart mogelijk. De oorzaak van het ongeval is onduidelijk. De schade aan het schip is al bij al beperkt.

Bekijk een video van de aanvaring hier.

Lees ook: