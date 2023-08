BAM Infra verzwaart walstroominstallaties Koninklijke Marine

BAM Infra Nederland gaat de walstroominstallaties in Den Helder vervangen voor zwaardere versies. Dat is nodig om de nieuwe, grotere marineschepen van stroom te voorzien. Juni 2024 worden de drie nieuwe installaties in gebruik genomen.

De Koninklijke Marine beschikt nu over drie lichtere walstroominstallaties in Den Helder. Maar een groot deel van de marinevloot wordt momenteel vervangen door grotere schepen en die hebben behoefte aan meer stroom in de haven. ‘Daarvoor zullen de huidige voorzieningen geüpgraded moeten worden. Het gaat onder meer om extra hoogspanningsvoorzieningen op de grotere afmeerlocaties’, zegt Erik Luidinga, hoofd engineering van Energie Distributie Bedrijf (EDB).

De marineschepen die Den Helder aandoen verschillen nogal in vorm en formaat. Dat betekent ook dat de locaties van laadpunten per schip verschillen. Daar is een gemotoriseerde kabelhaspel voor ontworpen. Die zorgt ervoor dat de stekker bij elk schip kan komen.