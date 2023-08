In memoriam: Henk Hortensius sterft op zijn eigen manier

Wereld aan ervaring

Hij was visser, blokmaker, charterschipper, harmonicaspeler, zeezeiler. In willekeurige volgorde. Op zijn schip stond een Amerikaans grenen mast van ruim 125 jaar oud. ‘Onverwoestbaar. De bliksem is er al eens ingeslagen, maar hij staat er nog steeds op.’ Een paar jaar geleden sloeg bij hem zelf de bliksem in: herseninfarct. Maar ook hij stond weer op. ‘Door hard en veel te vloeken heb ik mezelf weer leren praten.’ De vreugde was echter niet van erg lange duur. Afgelopen vrijdag werd Henk Hortensius gevonden. In het IJsselmeer, langs de haven van Enkhuizen. Te water geraakt met zijn scootmobiel. Hij was 78 jaar oud.