Speciale watersportcarrièrebeurs: ‘20.000 fulltime banen bij watersportbedrijven in Nederland’

Het aantal onvervulde vacatures bij watersportbedrijven loopt in rap tempo op. De Hiswa te Water is daarom voor de tweede keer host van de Watersport Carrièredagen. Arjen Bergijk van Vaarplezier Vaarcursussen: ‘Er zijn 20.000 fulltime banen bij prachtige watersportbedrijven in Nederland, waar je het hele jaar door kunt werken: boten bouwen, varen, verhuren, onderhouden en repareren. Dat is nog láng niet bekend genoeg. De Watersport Carrièredagen zijn de uitgelezen kans om je daarop te oriënteren.’