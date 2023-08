Superjacht waar prinses Diana laatste vaarvakantie op vierde gezonken in Middellandse Zee

Het 20 meter lange superjacht Cujo is afgelopen zaterdag 29 juli gezonken in de Middellandse zee. Het custom build superjacht van Baglietti werd bekend nadat prinses Diana en Dodi Al-Fayed aan boord vakantie vierden aan de Italiaanse Rivière kort voor hun dood.

Het motorjacht uit 1972 lag al grotendeels onderwater in de Middellandse Zee toen de hulpdiensten arriveerden, zo meldt de Franse waterpolitie. Het schip stuurde zaterdag rond 12:30 een noodsignaal uit op 35 km uit de kust voor Beaulieu-sur-Mer.

De zeven opvarenden werden gered. Ze dobberden in een opblaasbootje op zee. Het schip is gezonken tot een diepte van 2500 meter. De boot zonk door een lek aan boord, mogelijk heeft het schip rotsen in zee voor de kust geraakt. De kapitein zette direct de pompen aan, maar kon niet voorkomen dat het schip zonk.

Het schip heeft ongeveer 7000 liter brandstof aan boord. Gevreesd wordt dat de tanks gaan lekken.

Nadat eigenaar Dodi Al Fayed en Prinses Diana op 31 augustus 1997 omkwamen, stond het superjacht Cujo jarenlang in een loods. Neef Moody Al-Fayed besloot haar uiteindelijk een refit t.w.v. 1 miljoen dollar te geven. Het schip kreeg twin dieselmotoren van elk 1650 pk als voortstuwing.

In 2021 werd het schip verkocht via een veiling. Slechts één iemand deed een bod, autodealer Simon Kidston kocht haar voor 160.000 dollar. Dat ze in handen kwam van een autofanaat past wel bij de Cujo, ze werd in 1972 in Italië gebouwd voor John von Neumann, een zakenman die zijn fortuin verdiende met de verkoop van Porsches en Volkswagenss in de VS.

Het is niet bekend wie afgelopen zaterdag aan boord was toen het schip zonk.

