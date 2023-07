Oliebestrijdingsvaartuig Arca onderweg naar brandende car carrier boven Ameland

Het oliebestrijdingsvaartuig Arca van de Kustwacht is onderweg naar de brandende Fremantle Highway ten noorden van Ameland. Dat meldt Rijkswaterstaat. De Frans Naerebout is ook onderweg om eventuele betonning uit te zetten.

De schepen zijn uit voorzorg naar het brandende schip gedirigeerd. Het Kustwachtpatrouillevaartuig Barend Biesheuvel ligt al langer ten noorden van het schip. De bemanning van dit schip kan echter niet veel meer doen dan de situatie in de gaten houden. De Arca komt eind van de middag aan bij het schip.

De 83,20 meter lange Arca heeft twee veegarmen van 15 meter die olievervuiling kunnen opruimen. Of er daadwerkelijk olie is gelekt, is niet duidelijk. De 44,23 meter lange Frans Naerebout is een tonnenlegger en kan zonodig boeien leggen rond het schip.

Nog steeds brand

De Fremantle Highway staat nog steeds in brand, aldus de Kustwacht, die eerder al aangaf dat een van de mogelijke scenario‚Äôs is dat het schip zinkt. Met dat scenario wordt in de voorbereidingen die nu worden getroffen het meeste rekening gehouden. ‘Momenteel wordt met meerdere partijen, waaronder bergingsbedrijven en Rijkswaterstaat, bekeken wat de best mogelijke wijze is om de schade te beperken.’

Zo willen de instanties volgens de woordvoerder absoluut voorkomen dat schadelijke vloeistoffen als brandstof in zee terechtkomen. ‘We zetten alles op alles om dat te voorkomen.’

