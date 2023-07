Maritime Sisters gaan optimistisch de zomer in

Column

Met de toekenning uit het groeifonds kan het Maritiem Masterplan nu echt uit de startblokken komen met de ontwikkeling van 40 klimaatneutrale demonstratieschepen. Marja van Bijsterveldt is vol energie bezig met het opstellen van een actiegerichte sectoragenda. En de sector wil aan de slag met circulaire kansen voor maritiem (later meer over de leuke interactie die we met maritieme spelers hadden op het afgelopen TKI event!).