Team TU Delft wint Monaco Energy Boat Challenge

De door brandstofcellen op waterstof aangedreven draagvleugelboot Hydro Motion van de TU Delft is wereldkampioen geworden in de Open Sea Class 2023 tijdens de jaarlijkse Monaco Energy Boat Challenge.

Het evenement, dat sinds 2014 wordt gehouden, is bedoeld om de nieuwste technologieën op het gebied van schone voortstuwing te blijven ontwikkelen. In de Open Sea Class moest de ploeg uit Delft het opnemen tegen zes concurrenten van commerciële partijen.

De ‘vliegende’ waterstofboot werd in een jaar tijd ontworpen en gebouwd door een team van 23 studenten uit negen studierichtingen. Het principe van de boot is, dat deze zich bij snelheden boven de 25 kilometer per uur op de vleugels opricht uit het water, waardoor de wrijvingsweerstand tot een minimum wordt beperkt. Tijdens het varen blijven de vleugels en de schroef onder water, de romp zweeft boven het wateroppervlak.

Duurtest

De wedstrijd op de Middellandse Zee bestond uit diverse onderdelen, gericht manoeuvreren, uithoudingsvermogen en een snelheidstest. Voor het manoeuvreren moest in de haven van Monaco een bochtig parcours worden afgelegd. De tijd van drie minuten en negen seconden was goed voor een tweede plaats. Voor de Endurance Challenge moest gedurende vier uur zoveel mogelijk ronden worden afgelegd. Dit was voor de Hydro Motion de ideale test om de potentie van waterstofaandrijving met brandstofcellen te tonen ten opzichte van batterij-aangedreven boten.

Hoge golven

De test werd na twee uur geconfronteerd met een aantrekkende wind en hoge golven, waar alle boten veel last van hadden. Om schade te voorkomen besloot het TU-team na twee uur en drie kwartier de strijd te staken en beschutting te zoeken. Het aantal van 14 afgelegde rondjes, goed voor een afstand van 78 kilometer, kon toen al door geen enkel team worden overtroffen, omdat ook zij de strijd moesten staken.

Ook de laatste test, de Speed Challenge over 30 kilometer, kon niet tot een goed einde worden gebracht. Het zware weer zorgde ervoor dat zeewater binnendrong, waardoor de boot stilviel en binnengesleept moest worden. Desondanks ging de eerste prijs voor de ploeg uit Delft.

