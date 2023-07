Port of Rotterdam en Tasmanië zien mogelijkheden voor transport groene waterstof

Groene waterstof

Op grond van een haalbaarheidsonderzoek dat in december 2021 begon zijn de Port of Rotterdam en de regering van Tasmanië tot de conclusie gekomen dat het haalbaar is om groene waterstof uit Tasmanië naar Rotterdam te vervoeren. Daarmee kan, aldus beide partijen, een forse bijdrage worden geleverd aan het terugdringen van de CO2 uitstoot in de Noord Europese industrie en scheepvaart.