Interview Diederik Antvelink in een wereld van niet dromen, maar doen

Diederik Antvelink (53) houdt van hilarische 1-aprilgrappen. Ook van het omver gooien van heilige huisjes, maar in tijden van chaos is hij op z’n best. Antvelink is een entrepreneur die kort voor kerst in 2018 door een bankier uit Londen het hof wordt gemaakt. Daarna rinkelden de dukaten. Ook voor compagnon Roderick de la Houssaye. Twee gezellige kakkers, die volkomen onverwacht hun zelf opgerichte Container Terminal Alpherium – met Heineken als klantprimaat – verkopen aan CCT. En toen? De compagnons kiezen ervoor ook van NedCargo Logistic een pareltje te maken. Dit is het verhaal van een corpsbal in Delft, die op 21-jarige leeftijd een afstudeerstage mag kiezen. Hij kiest Amerika. En dan begint het.