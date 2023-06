Reportage: Mee aan boord van de Zr. Ms. Luymes tijdens de Sail In Den Helder

40 tallships, 185 varend erfgoedschepen en marineschepen

Sail Den Helder en de Marinedagen starten vandaag. Schuttevaer mocht donderdag vast mee met de Sail In. Verwacht geen Sail In zoals dat in Amsterdam gevierd wordt. Geen lallende mensen, harde muziek en een overvol water vol kleine rotbootjes die de grote schepen in de weg zitten. Nee, de Sail In Den Helder gaat zoals het daar in het DNA zit: Gecontroleerd, netjes en met harde werkers aan boord. Vanaf Zr. Ms. Luymes is het een genot om rustig naar de parade van schepen te kijken.