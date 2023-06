Achterschip gezonken bulkcarrier OS 35 succesvol opgedreven

Eerste deel berging

Het achterschip van de bulkcarrier OS 35 is succesvol opgedreven door Koole Contractors en aan de kant voor anker gelegd. De volgende stap is nu om ook het voorschip boven water te krijgen. OS 35 kwam vorig jaar augustus in aanvaring voor de kust van Gibraltar met de LNG-tanker Adam LNG. Het schip was onderweg naar Vlissingen.