Als het werkt: metrisch en imperial

Dan werkt het zo

Na de Franse revolutie van 1789 kwam ook een wetenschappelijke revolutie op gang. Alles moest worden gestandaardiseerd. En als het even kon op tienvouden worden gebaseerd. Men ging zelfs zover dat er 20 uur in een etmaal moesten komen en dat de weken 10 dagen kregen. Niet iedereen was daar gelukkig mee, want eens in de zeven dagen een vrije dag was natuurlijk te prefereren boven eens per 10 dagen. Toch heeft het decimale of metrische systeem veel goeds gebracht.