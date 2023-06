Visserij krijgt klap op klap

Verlies van visgronden

Van iedere kant krijgt de visserij ervan langs. De Nederlandse boomkorvloot is gehalveerd, de garnalenvisserij moet vergroenen maar weet nog niet of het überhaupt mag blijven varen en voor de IJsselmeervisserij opent de saneringsregeling begin volgend jaar. Niet alleen de vissers worden daarmee geraakt, maar hele dorpen. Is er nog toekomst?