Dick Gilhuis volgt Ben Maelissa op als CEO Danser Group

Gilhuis is sinds april 2021 algemeen directeur bij Thermo King. Daarvoor was hij werkzaam bij BCNT Inland Terminals als director operations. ‘Ik verheug me er enorm op om het team van Danser Group te versterken en mee te bouwen aan groei van het bedrijf. Daarnaast zie ik grote mogelijkheden om de vergroening van de vloot verder vorm te geven. Dit in het kader van de doelen die de overheid ons en niet in de laatste plaats de wens van onze klanten en partners’, zegt Gilhuis in een reactie op zijn benoeming.

CEO sinds 2000

Maelissa is sinds 2000 topman van Danser en sinds 1988 werkzaam voor het in Sliedrecht gevestigde bedrijf. Maelissa gaat het bedrijf niet verlaten. ‘Na het vertrek van managing director Maarten van der Valk eind vorig jaar, is het een goed moment om in de komende tijd plaats te maken voor een nieuwe CEO die Danser Group verder aan de hand zal nemen. Na de overdracht is het de bedoeling dat ik, in een andere rol, verbonden blijf aan deze prachtige onderneming.’

De Danser Group werd in 1982 opgericht en heeft kantoren in Nederland, België, Frankrijk en Zwitserland. Jaarlijks transporteert Danser 1,6 miljoen teu. In 2022 werd het bedrijf overgenomen door investeringsmaatschappij Blue Ocean Capital.

