Sliedrecht 23 februari 2022, 14:21

Maritieme dienstverlener Danser uit Sliedrecht is overgenomen door Blue Ocean Capital (BOC). BOC is een investeringsmaatschappij gespecialiseerd in transport, infrastructuur en logistiek vastgoed.

1 / 1 In 2021 transporteerde Danser ruim 1,6 miljoen teu. (Foto Danser) In 2021 transporteerde Danser ruim 1,6 miljoen teu. (Foto Danser)

(Jelmer Bastiaans)