Boetes voor illegale rondvaart Amsterdam blijven overeind

BINNENVAARTWET

Een vrouw die onder de bedrijfsnaam Sloep Huren Amsterdam rondvaarten in de hoofdstad aanbod, heeft terecht drie boetes met een totaalbedrag van 4625 euro gekregen voor overtreding van de Binnenvaartwet. Dat is de uitspraak van de Raad van State in een hoger beroep dat zij had aangespannen.