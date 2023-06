Als het werkt: Freedom Ship

Dan werkt het zo

Dat varen een gevoel van vrijheid geeft weten we allemaal, maar omstreeks 1990 werd dat wel erg letterlijk genomen toen het project voor het Freedom Ship op de tekentafel verscheen. Het zou een schip moeten worden waarop je kon wonen en gelijktijdig de wereld kon rondreizen. En wat het belangrijkste was: omdat je nergens meer een huis had, hoefde je nergens belasting te betalen.