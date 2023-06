Schrootbrand bij zeeschip Silver Lady in Dordrecht

De brand die vrijdagavond uitbrak op het aangemeerd zeeschip Silver Lady in Dordrecht is geblust. Rond 01.00 uur werd het sein brand meester gegeven, nadat eerder nog werd verwacht dat het leeghalen en blussen van de scheepslading enkele uren in beslag zou gaan nemen. De brand ontstond tijdens het laden van schroot, en woedde zowel op de kade als op het schip.

Er werden veertien bemanningsleden veilig van boord gehaald. Zij werden daarna medisch gecontroleerd in een ambulance. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen slachtoffers gevallen. Silver Lady heeft een lengte van 189 meter en is 32 meter breed.

De brand brak rond 21.30 uur uit aan de ‘s-Gravendeelsedijk. Er kwam veel rook vrij en de brandweer schaalde op naar ‘zeer grote brand’. De rook trok richting ‘s-Gravendeel. De brandweer riep mensen op om zoveel mogelijk uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.

Rond 23.00 uur arriveerde er een drone-team in de buurt van de brand, om de situatie van bovenaf te bekijken en te analyseren. Ook werden er meetploegen ingezet in ‘s-Gravendeel, maar die hebben geen gevaarlijke waarden gemeten.

Rond 00.30 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag werd met behulp van een kraan begonnen met het leeghalen van het schip. Een half uur later was de brand volledig onder controle en waren er volgens de veiligheidsregio geen “hotspots” meer. Het schip zelf raakte niet beschadigd en ging in de loop van de nacht weer zelf over tot het reguliere losproces.