Zware Kees: Groot, groter, grootst

Column

Heel lang terug in de tijd, ergens begin deze eeuw, voer ik op mijn eerste zware-ladingschip. Apetrots natuurlijk, want konden wij niet even in één keer 800 ton tillen? Niks geen stuwadoors, alles deden wij zelf! Aanpikken, hijsen, positioneren, vastzetten en daarna varen. Wij voeren op een gespecialiseerd schip. Uitsluitend uitzonderlijke ladingen zou ik nog gaan vervoeren, zowel in gewicht als qua volume. Groot was dan ook de deceptie toen de nieuwe reisinstructies bekend werden. Maar ik vermande mij en riep mijn eerste stuurman bij me. ‘De nieuwe reis is bekend. We gaan een volle bak lege teu’s laden, met eigen laadgerei. Zoek jij eens op hoeveel we kunnen meenemen…’