Waterstofproject Condor H2 gepresenteerd op World Hydrogen Summit

Vijftig schepen

Project Condor H 2 , waardoor in 2030 50 schepen op waterstof moeten varen, is 10 mei op de World Hydrogen Summit in Ahoy Rotterdam officieel begonnen. Aan het project doen ruim 40 partners mee, waaronder Havenbedrijf Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Shell, Future Proof Shipping en NPRC.