ILT verbetert toezicht op binnenvaart en zeevaart

De stelsels waarin de ILT veiligheidscertificaten uitschrijft, bleek ernstige gebreken te tonen. Dit was vooral te wijten aan het inschakelen van 1500 externe partijen, aan wie de inspectiedienst de werkzaamheden had uitbesteed. Deze bleken te weinig samen te werken en te communiceren, waardoor rollen en taken ook vaag werden gedefinieerd. In een voortgangsrapport informeert minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) de Tweede Kamer over de verbeteringen die de ILT wil doorvoeren.

De inspectiedienst heeft de risico’s die worden veroorzaakt door het falende certificeringsstelsel in beeld gebracht. Dat deed de ILT voor de binnenvaart aan de hand van een verkenning en een juridische analyse, die de rolverdeling tussen de ILT en de externe instanties. Hieruit wordt duidelijk dat er meer toezichtsaandacht moet komen, een betere afbakening van rollen, taken en verantwoordelijkheden en verbetering van samenwerking binnen de ILT. Ook moet de certificeringstool verbeterd worden, en de samenwerking met de Raad voor Accreditatie.

In de zeevaart kwam het falende toezicht naar voren door audits die werden uitgevoerd door het European Maritime Safety Agency (EMSA) en de International Maritime Organization (IMO). De ILT schoot tekort in het kwaliteitsmanagementsysteem, de informatie-uitwisseling en de afgifte van certificaten. Deze audits leidden echter niet tot aanbevelingen, dus stelt de inspectiedienst samen met de beleidsdirectie zelf een actieplan op.

In de komende maanden moet duidelijk worden hoe de ILT het certificeringsstelsel gaat aanpakken.

Lees ook: