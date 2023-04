Dubbele stapelloop voor Arklow Shipping

Beide werven beschikken over een goed gevulde ‘Arklow’-orderportefeuille van bij elkaar 12 schepen. Zowel de Ierse bouwbegeleiders als het publiek moest een keuze maken naar welke stapelloop de meeste belangstelling uit ging. Naar verluidt ging, wat de publieke belangstelling betreft, de voorkeur uit naar Bodewes, omdat een dwarsscheepse tewaterlating hier, gezien het nauwere vaarwater, in de regel spectaculairder is.

Eco Trader 6800

Bij Royal Bodewes in Martenshoek liep met assistentie van de sleepboten Gyas en Waterpoort de Arklow Rally (bouwnummer 822) van stapel. Het schip is de tweede van een serie van zeven Eco Traders 6800 zonder ijsklasse (bouwnummer 821 tot en met 827) die Bodewes voor Arklow bouwt. Dit type wordt uitgerust met elektrotechniek van installatiebedrijf Piet Brouwer op Urk, dat al geruime tijd met Bodewes samenwerkt. Brouwer neemt onder meer de engineering, panelenbouw en installatie voor zijn rekening. Verder is dit bedrijf verantwoordelijk voor de elektrische aandrijving van de boegschroef en de installatie van het UMS-alarmsysteem en de LED-verlichting. De schepen worden uitgerust voor het vervoer van bulklading, inclusief graan en IMSBC-code gevaarlijke stoffen. De 6660 dwt (104,93 x 15 x 6,50 meter) metende schepen zijn uitgerust met een op gasolie draaiende MaK 6M25C,Tier II van 1740 kW bij 720 toeren. Na de Arklow Rally volgen met een interval van drie maanden nog de Arklow Rambler, Arklow Ranger, Arklow Resolve, Arklow Rose en Arklow Rover.

G-serie bij Ferus Smit

Bij Ferus Smit ging met assistentie van de sleepboten Waterlelie en Gruno III de Arklow Gem (bouwnummer 454) te water. Daar staan inmiddels al de eerste secties van de Arklow Glen, nummer twee van een serie van vijf (bouwnummers 454 tot en met 458) op de helling. Deze serie is een vervolg op een vloot van 15 schepen die Ferus Smit de afgelopen jaren aan de Ierse rederij heeft geleverd. De schepen zijn 5150 dwt groot (87,40 x 14,99 meter x 7,12 meter). De voortstuwingsinstallatie bestaat uit een 1740 kW MaK 6M25 hoofdmotor op een verstelbare schroef.

Met een interval van drie maanden volgen nog de Arklow Globe, Arklow Grace en Arklow Guard.

Arklow Shipping beheert een omvangrijke en uiterst jonge, voor een groot deel aan het Winschoterdiep gebouwde vloot van ruim vijftig eenheden, variërend in grootte van 4930 tot 34.900 dwt, waarvan zestien onder Nederlandse vlag.

Zowel de Arklow Rally (IMO 9923229) als Arklow Gem (IMO 9874088) zullen eind volgende maand naar de Eemshaven worden gesleept voor de proefvaarten en overdracht.

Lees ook: