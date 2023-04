Sympathie is klaar voor 21e eeuw

Kielzog

Schipper Eric van Dam (41) had alles voorbereid. Hij hoefde vanaf zijn vakantieadres in Spanje even na middernacht alleen op het knopje verzenden te drukken voor zijn derde poging om Stage V-subsidie aan te vragen. Op de knop drukken liet hij over aan zijn zoon Alexander (12), zelf dronk hij daarna met zijn vrouw Melanie een glaasje champagne op het nieuwe jaar.