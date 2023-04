Minder spectaculair, maar ploffen tweede wand Middensluis Terneuzen verloopt volgens plan

Het ploffen van de wand is tot in de puntjes voorbereid. Vorig jaar april leidde het ploffen, of eerder opblazen, van de westelijke kolkwand tot 200 schademeldingen door de harde knal. Het opblazen is nu uitgebreid voorbereid met proefploffingen in januari.

Op de video van Nieuwe Sluis Terneuzen is te zien dat het ploffen, gelukkig voor de organisatie, deze keer beduidend minder spectaculair is.

Het ploffen van de kolkwand gebeurt in twee delen. Morgen wordt een vergelijkbare ontploffing verricht, die ook zo’n 20 seconden zal duren.

Het verwijderen van de kolkwanden is onderdeel van het slopen van de Middensluis. Deze moet plaatsmaken voor een nieuwe sluis met de naam: Nieuwe Sluis Terneuzen.

