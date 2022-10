Te veel springstof gebruikt bij opblazen Middensluis Terneuzen

Schade

Bij het berekenen van de hoeveelheid springstof die nodig was voor het opblazen van de Middensluis in Terneuzen zijn fouten gemaakt. Dat staat in een evaluatie die werd opgesteld nadat de ontploffing veel schade aan woningen in de buurt veroorzaakte. Tweehonderd omwonenden dienden een verzoek om schadevergoeding in nadat de ontploffing op 23 april een zware schokgolf had veroorzaakt die hun huizen op de grondvesten liet schudden.

Het opblazen van de sluiswand is onderdeel van de aanleg van een nieuwe, grote zeesluis bij Terneuzen. In de evaluatie is gekeken naar de voorbereiding en de uitvoering van de klus en de veiligheid van de operatie. Daar blijkt nu uit dat er ‘mogelijk’ te veel springstof is gebruikt omdat de berekeningen die in de voorbereiding werden gedaan gebreken vertoonden, schrijft minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. De springstof zou bovendien in te korte tijd tot ontploffing zijn gebracht. ‘Dit leidde tot meer trillingen dan gedacht,’ zegt de minister.