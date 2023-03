Ondanks afbraak vloot toch nog gemotiveerde vissers

Terwijl tientallen vissers op zoek zijn naar een baan in een andere sector, blijven sommigen hoop houden in de visserij. Ook als hun eigen kotter uit de vaart is gehaald.

Chris Tanis was schipper op de GO-48, een boomkorkotter van zijn familie. De GO-38 was eveneens van dezelfde familie Tanis. Beide grote bokkers zijn vorig jaar aangemeld voor sanering. De GO-38 kreeg al te maken met de sloophamer. De GO-48 is later aan de beurt. De familie Tanis vond het een opgave om door te gaan. Maar Christiaan wil blijven vissen, net als zijn maat Kees ’t Mannetje. Beiden varen nu op de TX-68 van Jaczon/Vrolijk.

Mix

Kees runde jaren geleden de GO-4 en was vaste klant in Scheveningen. Na de verkoop naar België is Kees bij de familie Tanis gaan varen en met de overstap van Chris naar de TX-68 meegegaan.

Een andere visserman die van het eiland Goeree komt is machinist Eric Haman. Nieuwedieper Piet Peereboom en Urker Pieter Roth vormen de rest van de bemanning. Wat dat betreft is het een mix van opvarenden, zegt Chris. Kees, Erik en hijzelf komen van Goeree en wonen in Ouddorp en Stellendam. Pieter Roth komt van Urk en Peereboom woont in Den Helder, maar zijn roots liggen op Marken.

Mohikanen

Katwijker Dirk Schaap behoort ook tot de bemanning, maar was bij het maken van de foto een reisje thuis. Van de zes opvarenden komen er dus vier uit verschillende vissersplaatsen. Kotters die vissen met louter opvarenden uit het dorp van de eigenaar zijn zeldzaam. Slechts een paar Urker kotters hebben nog een voltallige Urker bemanning. Dat geldt ook nog voor een enkele kotter uit Arnemuiden, Katwijk en Den Oever. ‘We zijn de laatsten der Mohikanen’, lacht Chris Tanis. Inmiddels varen ook veel kotters met bemanningsleden uit de Filipijnen en Polen.

Lees ook: