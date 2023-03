Harde feiten? Pak de oorzaak aan!

Opinie

Veel reacties hebben we gehoord over het interview bij Studio Schuttevaer met Lucia Luijten van de CCR. Evofenedex-woordvoerder Eveline Jonker legde in haar reactie in Studio Schuttevaer haarfijn uit in welke kluwen van regelgeving de CCR zichzelf en de schippers genesteld heeft, en tegelijkertijd hoe belangrijk alle schepen zijn voor de verladers en dat men de hele binnenvaartvloot nodig heeft om in deze tijden (met laagwaterperiodes) vervoerszekerheid over water te kunnen garanderen.

