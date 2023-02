Grootste containerschip ter wereld komt op maidentrip naar Rotterdam

Ze stoot de Ever Alot met 24.004 teu van de troon. Dit is tot nu nog het grootste containerschip dat Rotterdam heeft aangedaan. De MSC Irina is gebouwd bij de Yangzijiang Shipbuilding Group. Ze is niet de enige nieuwe containerreus van MSC die eraan zit te komen. De Zwitserse rederij heeft 14 schepen van rond de 24.000 teu besteld én 21 schepen van tussen de 13.000 en 15.000 teu.

De Irina deelt de titel voor grootste containerschip met haar zusterschip MSC Loreto.

