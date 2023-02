Hoe staan de Nederlandse binnenvaartrederijen er financieel voor?

Download de special

Wit met blauwe strepen, donkerrood met witte letters, groen met logo. Het Nederlandse waternetwerk wordt gekleurd door schepen van de vele en diverse Nederlandse binnenvaartrederijen. Een deel van de rederijen kiest ervoor om zich toe te leggen op één type schip, zoals Unibarge dat doet met tankers. Aan de andere kant is er Mercurius dat, naast containerschepen en tankers, ook beschikt over twee kraanschepen. En dan zijn er ook nog de rederijen die net begonnen lijken te zijn, zoals Den Bosch Max BV en Future Proof Shipping, waarvan het eerste schip dit jaar in de vaart komt. Schuttevaer zet de rederijen op een rijtje in dit overzicht.