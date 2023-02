Als het werkt: Vibraties

Lusitania

Het passagiersschip Lusitania is voornamelijk bekend vanwege haar rol in de Eerste Wereldoorlog. Daardoor is een andere eigenschap van het schip in de vergetelheid geraakt. Het gevaarte trilde namelijk zo enorm, dat de soep van de tweedeklas-passagiers niet in de borden bleef liggen. Het was er niet om uit te houden en het schip moest grotendeels worden herbouwd.