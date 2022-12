Als het werkt: Besturing Titanic

Over de Titanic is al veel geschreven. Mede dankzij de film weet vrijwel iedereen dat het schip in 1912 op de Atlantische Oceaan tegen een ijsberg voer en zonk, waarbij meer dan 1500 mensen omkwamen. Maar hoe werd de Titanic eigenlijk bestuurd? Was er een adequate stuurinrichting? Als spoiler hierbij al het antwoord: ja. De stuurinrichting was driedubbel uitgevoerd en zeer modern. Er werden alleen verkeerde mondelinge roerorders gegeven.

Allereerst het roer. Dit was van enorme afmetingen. Het was 24 meter, ofwel zeven verdiepingen hoog en niet hol, dus was het enorm zwaar. Het was uit vijf secties samengesteld en de secties werden met een groot aantal bouten van maar liefst negen centimeter diameter bij elkaar gehouden. Om de weerstand van deze bouten en moeren in het water te verminderen, waren zij met een koek van portlandcement gestroomlijnd. Het roer hing in een aantal nikkel-stalen scharnieren, waarin meteen ook een roeruitslag-begrenzer was opgenomen tot 40 graden SB of BB.

Stoommachines

Doordat het een ongebalanceerd roer was, 110 ton woog en een ruim 50.000 ton wegend schip moest sturen, was het onmogelijk om het roer nog met touwen uitslag te geven. Er waren boven de roerkoning, in de overhangende kont van het schip twee stoommachines geplaatst, die met hun tandwielen een kwadrant konden aandrijven. Hiervoor was een van de twee machines voldoende. De andere was een back-up. Tussen stuurmachines en het roer zelf waren zware veren opgenomen om klappen op het roer op te vangen.

De stuurwielen

Dan was vervolgens de vraag waar de stuurwielen waren gesitueerd, want daarvan waren er maar liefst drie. De achterste bevond zich op het achterdek, recht boven de beide genoemde stuurmachines. Zij waren min of meer direct verbonden met dit achterste stuurwiel, zodat dit in geval van nood gebruikt zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld als er problemen op de brug waren. Ook in havens was het gebruik van dit stuurwiel wellicht handig. Maar het is domweg nooit gebruikt. In de vertrekhavens werd van sleepboten gebruik gemaakt en een aankomsthaven zou er nooit komen.

De twee andere stuurwielen bevonden zich juist in het voorschip, niet ver van elkaar verwijderd. De ene was op de eigenlijke brug en helemaal voorin geplaatst waar het uitzicht goed was. Hier bevond zich ook de telegraaf naar de machinekamer. Maar het meest werd van een tweede stuurwiel gebruik gemaakt, dat iets achter de brug lag. Veel uitzicht had de roerganger daar niet, maar deze plek was wel goed beschermd tegen weer en wind. De roerganger op deze plek kreeg zijn roerorders van een officier die wel uitzicht had. En hierdoor ging het mis. Deze officier haalde BB en SB door elkaar, waardoor het schip niet van de ijsberg wegdraaide, maar er juist naartoe voer. Maar op de stuurinrichting was niets aan te merken.

Telemotor

Beide voorste stuurwielen waren zover van de stuurmachine verwijderd, dat het niet mogelijk meer was om hiertussen een verbinding van touw of staaldraad aan te leggen. Hierin zou teveel speling ontstaan. Er werd dus van een moderniteit gebruik gemaakt, de telemotor. De telemotor, die aan beide voorste stuurwielen was gekoppeld, bracht de stand van het stuurwiel naar de stuurmachine over via twee hydraulische leidingen. In deze leidingen zat een mengsel van water en glycerine, wat als vorstbescherming werkte. Vanwege de onsamendrukbaarheid van vloeistoffen, was het contact tussen stuurstand en stuurmachine zeer direct. In de telemotor zat aan SB- en BB-zijde een cilinder die de vloeistof toeliet of er juist uit verdreef bij een roerorder. Helemaal op het achterschip bevonden zich vergelijkbare cilinders, die via de leidingen vol of leeg werden geperst, zodat hun zuigers in- of uitschoven. Op hun beurt bedienden deze laatste cilinders de roer-stoommachines die het roer in beweging brachten.

Nog steeds intact

Om de roerganger een idee te geven of hij veel of weinig roer gaf, waren er in de telemotor ook veren aangebracht, waarvan de kracht toenam bij meer roer. Tevens zorgden deze veren ervoor dat het roer weer naar het midden terugkeerde bij het loslaten van het wiel.

Deze telemotor was zeer degelijk uitgevoerd en toen onderwater-robots opnamen van de gezonken Titanic maakte, bleek dat de houten stuurwielen in de loop der tijd waren verdwenen, maar de telemotor bleek nog geheel intact te zijn.

