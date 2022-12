Vrienden Van De Binnenvaart zit niet stil om het personeelstekort op te lossen

De stichting Vrienden Van De Binnenvaart (VVDB) staat sinds 21 november 2021 overeind. Het doel: jongeren en zij-instromers enthousiast maken voor een loopbaan in innovatieve techniek, IT, navigatie en logistiek, zodat zij aan boord kunnen stappen van de Rijn- en Binnenvaart voor een portie avontuur, vrij reizen door Europa en een bovengemiddelde beloning.

En het werkt, dankzij de maritieme daadkracht, ofwel de inmiddels 100 sponsoren die gezamenlijk een aanmerkelijk bedrag hebben opgebracht, waardoor de stichting niet heeft stilgezeten:

• De stichting was o.a. hoofdsponsor van de Zwijndrechtse Binnenvaartdagen ’22. Acht basisscholen bezochten het event, evenals het opleidingschip Ab Initio aan de kade. Totaal kregen 25.000 bezoekers een inkijkje in de maritieme wereld.

• VVDB ging ook in gesprek met het Nova College in IJmuiden voor een overstap van varenslieden uit de visserij die via een korte opleiding heel goed de binnenvaart in kunnen stromen.

• Ook garandeerde de VVDB 20 stageplekken aan het Nova College. Met het STC en overige scholen is eveneens overleg voor een verkorte tweejarige opleiding. In oktober bezochten acht groepen, totaal 160 leerlingen, het mts Virginia.

• Smart Delta Drechtsteden ‘Spotlights On’ op het Drierivierenpunt werd eveneens gesponsord.

• Met de NPO is overleg gaande om gedurende 12 maanden een gezin aan boord te volgen voor een documentaire. De VVDB claimt hierbij deels regie zodat het een positieve film wordt voor jeugd en zij-instromers, die realistisch worden geïnformeerd over de internationale Rijn- en Binnenvaart.

• Het VVDB komt financieel langszij voor het faciliteren van maritieme projecten en programma’s met betrekking tot voorlichting en educatie. Om het vak te leren en waarderen biedt men begeleiding voor studenten om hun eigen koers te bepalen, en ook snuffelstages aan boord die inspireren. VVDB benaderde tien kapiteins waarvan drie vrouwelijk, die in overeenstemming met het STC voor de klas uit hun praktijk verhalen.

• Ook in de media timmert de VVDB aan de weg. Het bekende programma ‘Helden van nu’ heeft hiervoor een film gemaakt, getiteld ‘Werken in de maritieme sector’ op SBS6.

Nog even voorstellen

Het VVDB team bestaat uit: voorzitter Raymon Berkhout, bestuurslid/vice-voorzitter Wim Snijders, penningmeester Peter Sauer, secretaris Nico Hooglander, ledenwerver Gerard Deen, bestuurslid Efisia van Loon. Ook zijn er drie leden in de raad van toezicht: John van de Wijgaart, Ron Besjes, Alexander Wanders. Last but not least: Jasmijn van Loon voor de onmisbare IT.

Aanvankelijk moest van alles gebeuren om de stichting in de steigers te zetten en bestuur te vormen.

Het begon met de vraag: ‘wie omarmt het initiatief en wie heeft de tijd? En ook nog eens pro deo.’ Dat was wel wat, maar gezien het personeelstekort in de scheepvaart was en is de noodzaak van het initiatief helder en het team daardoor snel bijeen. Vanaf het begin zat er ‘schwung’ in de sponsoring, de bedrijven waren welwillend. Dat kwam doordat de bestuursleden uit de onderneming/bevrachting/schadeverzekering en IT-wereld komen en een maritiem DNA hebben. De reikwijdte waarmee eventuele sponsors konden worden benaderd was hierdoor groot.

De sponsors vertegenwoordigen ongeveer 1900 medewerkers en circa 200 schepen. Vanzelfsprekend zijn Nederlandse evenals Belgische scheepvaartbedrijven de ruggengraat van de Vrienden van de Binnenvaart. Ook de gerenommeerde verzekeringen dragen financieel bij. Door structurele bemanningstekorten is de betrokkenheid van de sponsoren evident en wordt overal waar de VVDB komt, het doel ondersteunt.

Ook bijdragen? www.vriendenvandebinnenvaart.com