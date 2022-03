Emissienorm past niet bij zeilchartervaart

Toekomstvisie

Per reis gemeten behoren zeilcharterschepen waarschijnlijk tot de zuinigste en schoonste schepen. Maar die emissienorm bestaat niet, er wordt gemeten in uitstoot per tonkilometer. Daar heeft de beroepschartervaart niets aan, zo bleek op sectordag Duurzaamheid van branchevereniging BBZ in Enkhuizen.