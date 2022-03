Poetin haalt superjacht op tijd weg uit Hamburg

Momenteel liggen er nog twee jachten van Russische oligarchen bij de werf. Het ene is de Dilbar van Alischer Usmanow, een IT- en telecommunicatie-miljardair. Het andere is de Luna, waarvan Roman Abramowitsch de eerste eigenaar is. Hij verkocht het schip in 2014 aan landgenoot Farkhad Akhmedov die superrijk werd in de olie- en gasindustrie.

Er wordt onderzocht of de schepen onder de EU-sancties tegen Russische miljardairs vallen en aan de ketting moeten worden gelegd. Alle partijen onthouden zich van commentaar. Vanuit het stadhuis van Hamburg is het enige commentaar: ‘Het zou kunnen dat de jachten onder de sancties vallen. Als dat duidelijk is zullen we daarnaar handelen.’

Superjachten naar Malediven

Poetin is niet de enige die zijn superjacht verplaatst. Russische miljardairs koersen, volgens de website MarineTraffic die de schepen traceert, af op de eilandengroep Malediven. De eilanden liggen ten zuidwesten van India en hebben geen uitleveringsverdrag met de VS.

Woensdag meerde bijvoorbeeld het jacht van aluminiummagnaat Oleg Deripaska aan in de haven van de hoofdstad Malé, circa 600 kilometer van de kust van India verwijderd. Deripaska’s bedrijf Rusal heeft al sinds 2018 te maken met Amerikaanse sancties. Sinds de Russische inval in Oekraïne afgelopen week wordt er door westerse landen een tsunami aan nieuwe sancties tegen Rusland afgekondigd. Een Franse minister dreigde bijvoorbeeld Russische oligarchen in Frankrijk op te sporen en al hun bezittingen in beslag te nemen.

The Titan

Het luxueuze jacht The Titan van staalmagnaat Aleksander Abramov ligt al twee dagen in de haven van Malé. En er zijn er nog zeker drie op weg. In de wateren van de Malediven vaart bijvoorbeeld het 88 meter lange jacht Nirvana van een van de rijkste Russen, Vladimir Potanin. Volgens waarnemers lagen er begin dit jaar veel Russische jachten in het Midden-Oosten aan de kade. De regering van de Malediven heeft geen commentaar op de Russische belangstelling.

Witte Huis

Zondag kondigde het Witte Huis al aan dat het een nieuwe zogenoemde task force heeft belast met het identificeren en vervolgen van de Russische oligarchen. Hun tegoeden zullen worden bevroren, of het nu gaat om geld, onroerend goed of jachten. De jacht op oligarchen wordt ingegeven door de nauwe banden tussen de Russische president Vladimir Poetin en steenrijke ondernemers en eigenaars van conglomeraten, mijnen en industrieën. De miljardairs en de bestuurders in het Kremlin vormen een partnerschap die het land vooralsnog stabiel en in handen van Poetin houdt.

