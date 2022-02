Opnieuw Kamervragen over zuidelijke vaarroute boven Waddeneilanden Facebook

Den Haag 22 februari 2022, 15:00

Opnieuw heeft Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) Kamervragen gesteld over de zuidelijke vaarroute ten noorden van de Waddenzee. Hij wil van de minister weten hoeveel schepen de adviezen van de Kustwacht in de wind slaan en of er een actievere vorm van begeleiding komt.

(Jelmer Bastiaans)