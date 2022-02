Nu ook vrouw aan roer bij Griekse reders Facebook

Twee maanden nadat de Duitse redersvereniging Verband Deutscher Reeder (VDR) voor het eerst in haar 114-jarig bestaan een vrouwelijke president kreeg in persoon van Gaby Bornheim, staat na 106 jaar ook een vrouw bij de Griekse redersvereniging Union of Greek Shipowners (UGS) aan het roer.

1 / 1 Melina Travlos is de eerste vrouwelijke president van de Griekse redersvereniging. (Foto Neptune Lines) Melina Travlos is de eerste vrouwelijke president van de Griekse redersvereniging. (Foto Neptune Lines)

(Willem de Niet)