De Deense rederij A.P. Møller – Maersk heeft in 2021 recordresultaten behaald. De rederij heeft vorig jaar netto 18,2 miljard dollar netto verdiend. Dat is veruit de hoogste winst in de ruim honderdjarige geschiedenis van de onderneming en zes keer zo veel als in 2020.

