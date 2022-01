CDA bezorgd over Chinese overname Balk Shipyard Facebook

Het CDA heeft Kamervragen gesteld over Balk Shipyards dat in Chinese handen is gekomen. De partij wil weten hoeveel er bekend is van de overnamepartij en of Balk gevestigd blijft op Urk.

1 / 1 Balk Shipyard is volledig in Chinese handen gevallen. (Foto Balk Shipyard) Balk Shipyard is volledig in Chinese handen gevallen. (Foto Balk Shipyard)

(Jelmer Bastiaans)