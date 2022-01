5 miljard euro aan coke onderschept in Rotterdamse haven Facebook

Twitter

Rotterdam 10 januari 2022, 09:32

In de Rotterdamse haven is vorig jaar voor een straatwaarde van ruim 5 miljard euro aan cocaïne onderschept. Een samenwerkingsverband van douane, FIOD, Zeehavenpolitie en Openbaar Ministerie in Rotterdam trof in diverse ladingen 70.571 kilo cocaïne aan, 74 procent meer dan in 2020.

1 / 1 Op 30 december werd de grootste vondst gedaan. (Foto OM) Op 30 december werd de grootste vondst gedaan. (Foto OM)

(ANP / JB)